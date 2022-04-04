СМИ: В России готовится программа репатриации специалистов-соотечественников

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Новая программа репатриации высококвалифицированных специалистов, которые хотят вернуться на родину, готовится в России. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщило издание «Известия».

— В России готовится новая программа по возвращению соотечественников — высококлассных специалистов, которые сейчас ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину, — отмечается в статье со ссылкой на источники, которые знакомы с ходом обсуждения программы.

Они рассказали, что в различные ведомства в стране обращаются россияне, которые переехали за границу. Они жалуются, что им «некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских». Среди них много высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается страна.

— Поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть, — сообщили источники в материале.

Такие обсуждения подтвердили в Минпромторге. Минтруд тоже поддержал идею расширения программы для привлечения высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа. Там отметили, что наиболее востребованные работодателями направления — IT-специалисты и инженерно-технические работники.

В ведомстве напомнили, что программа «по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», работает более 15 лет. Всем желающим вернуться на родину полагается упрощенный порядок получения статуса и различные льготы.

Генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин сообщил, что подмосковные инвесторы заинтересованы в таких работниках, как менеджеры в области хранения товаров, операторы центров обработки данных, биотехнологи, технические специалисты. Он отметил, что в настоящее время наблюдается масштабный рост в сферах e-commerce, удаленного получения услуг и продуктов, развития логистической инфраструктуры.