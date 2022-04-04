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Global Times: США обманули Россию и не извинились

Юлия Курганова

В мире
Global Times: США обманули Россию и не извинились
Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты нарушили данные РФ после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это. Об этом написали в китайская газете Global Times.

Автор материала заявил, что Америка и ее союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, в котором они станут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории».

— США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться, — сказано в статье.

По мнению журналиста, попытки НАТО и Евросоюза посягнуть на сферы влияния РФ стали причиной конфликта между сторонами.

— Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики «конца истории», — написал обозреватель издания.

Он отметил, что западная экспансия спровоцировала Евромайдан на Украине, вызвав волну антироссийского национализма, которая положила начало геополитической борьбы за будущее страны.

Журналист утверждает, что США из-за своей гордыни не пошли на компромисс, запустив цепную реакцию событий, которые привели к сегодняшней ситуации в мире.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что инициатива Польши о размещении на своей территории американского ядерного оружия является провокацией. Он напомнил, что США держат ядерное оружие на шести военных базах, которые расположены в ФРГ, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

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