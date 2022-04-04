СМИ: в администрации США обсудили новые антироссийские санкции из-за провокации в Буче

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Сотрудники администрации президента США Джо Байдена провели переговоры, связанные с введением возможных новых антироссийских рестрикций. Такая тема была поднята в свете утверждений Киева о событиях в украинском населенном пункте Буча Киевской области. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила газета The Washington Post.

Источники утверждают, что сотрудники администрации американского президента провели переговоры, связанные с активизацией санкционной кампании против России.

Однако на данном этапе какая-либо конкретика отсутсвует. Но тем не менее, американские чиновники не в первый раз поднимают вопрос введения «вторичных санкций», которые бы были наценены на государства, продолжающие торговать с Россией, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 3 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что санкции в отношении РФ могут быть сняты в случае появления договоренностей между Москвой и Киевом. По его словам, цель санкций — изменить поведение России. Они не могут быть бесконечными.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что Тбилиси не планирует вводить экономические санкции в отношении России, так как действуют исходя из национальных интересов. Также грузинский политик добавил, что на его решение не получится повлиять извне.