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Центр «Моя карьера» организовал обучающий проект для москвичей старшего возраста

Анастасия Колоскова

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Центр «Моя карьера» организовал обучающий проект для москвичей старшего возраста
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жителей столицы старшего возраста приглашают стать участниками программы «Бизнес на творчестве. 50+», созданный центром занятости «Моя карьера» совместно с платформой по продаже предметов ручной работы «Ярмарка мастеров — Livemaster».

— Наши мамы и папы, дедушки и бабушки — люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Но многие из них не хотят останавливаться на достигнутом, продолжают работать, учиться, развиваться, искать дело второй половины жизни. Участие в акселераторе — уникальная возможность найти единомышленников, реализовать давние мечты и превратить любимое занятие в источник дохода, — рассказала руководитель программы «5.0» центра занятости «Моя карьера» Лариса Антонова.

Программа ориентирована на мастеров по изготовлению сувениров, украшений, декора, авторской одежды. Они смогут научиться упаковывать продукт, разберутся в рекламных инструментах и узнают, как создать онлайн-магазин. Кроме того, на занятиях расскажут о юридических и финансовых тонкостях собственного бизнеса и оформления самозанятости.

Авторам трем лучших проектов предоставят специальные условия для продвижения своей продукции на платформе «Ярмарка мастеров — Livemaster», а победитель сможет размещать там изделия в течение года. Обучение стартует 12 апреля, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» запускает онлайн-курс «Эмоциональный интеллект: как научиться понимать и управлять собственными эмоциями», запись на который уже открыта.

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