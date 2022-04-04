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Верховный суд поддержал поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций в России

Араз Салехов

Общество
Верховный суд поддержал поправки об уголовной ответственности за исполнение санкций в России
Фото: Вечерняя Москва

Верховный суд РФ поддержал решение парламентариев и одобрил поправки касательно введения уголовной ответственности за исполнение санкций на территории страны. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Верховный суд Российской Федерации поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

В среду, 30 марта, стало известно о признании электрических самокатов транспортным средством. Теперь любой водитель такого транспорта должен соблюдать правила дорожного движения в соответствии с законодательством.

В воскресенье, 3 апреля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз планирует ужесточить санкции в отношении России. Также она добавила, что ЕС поддержит Украину в вопросах обороны государства. Кроме того, вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек считает, что против Москвы необходимо ввести новый пакет санкций.

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не собирается вводить экономические санкции против РФ, поскольку это противоречит интересам грузинского государства. По его словам, ни у кого не получится переубедить его и поменять позицию по этому вопросу.

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