«Имейте в виду»: Рогозин напомнил НАТО, что Россия наблюдает за ней из космоса

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в день основания НАТО напомнил членам альянса, что Россия наблюдает за ними из космоса. Об этом в понедельник, 4 апреля, он написал в своем Telegram-канале.

— Я бы хотел, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно (генсек НАТО Йенс — прим. «ВМ») Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду, — заявил он.

Он также отметил, что НАТО является главной угрозой миру, говорится в сообщении.

Помимо этого, Дмитрий Рогозин назвал президента США Джо Байдена военным преступником в ответ на его слова о президенте РФ Владимире Путине. Также глава Роскосмоса назвал американского лидера «кровавым стариком» и призвал его вспомнить о своих злодеяниях и «о тысячах мирных людей, которых он убил».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не собирается сменять власть в России. По его словам, альянс не собирается вести подобную политику, поскольку такая цель даже не обозначалась.