Досрочная сдача ЕГЭ по информатике состоится 4 апреля

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Досрочная сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) состоится сегодня. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

— Досрочный период ЕГЭ-2022 пройдет с 21 марта по 18 апреля. 4 апреля участники досрочного периода смогут сдать ЕГЭ по информатике и ИКТ, — говорится в сообщении.

При этом в общей сложности около 14,5 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения ЕГЭ в 2022 году. В предыдущие два года досрочный период ЕГЭ не проводился из-за эпидемиологической обстановки, сообщает Рособрнадзор.

Детский психолог Полина Заргарова рассказала, что во время подготовки к экзаменам многие родители забывают помогать своим детям и считают, что школьных знаний учеников должно хватить для успешной сдачи ЕГЭ. Также эксперт отметила проблему гиперопеки, которая не позволяет ребенку спокойно сдать все экзамены.

Помимо этого, первый заместитель директора Центра Андрей Постульгин заявил о начале всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которую проведут в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. По его словам, родители школьников смогут узнать об особенностях ЕГЭ в этом году и пройти все этапы экзамена — от рамки металлоискателя до получения результатов.