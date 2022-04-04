Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Доллар торгуется на Московской бирже по цене 84,90 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 4 апреля.

Евро при этом оценивается в 92,45 рубля. Так, европейская валюта показала снижение на 0,58 процента, а американская повысилась на 1,13 процента.

При этом российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 2,64 процента — до 2 832,49 пункта, индекс РТС прибавил 2,14 процента и достиг 1 055,69 пункта, сообщает ТАСС.

В пятницу, 1 апреля, доллар держался на отметке 80,33 рубля, упав на 3,45 процента. Евро торговался по 92,03 рубля, курс валюты упал на 0,5 процента.

Сотрудник Питтсбургского университета Дэн Ковалик напомнил опыт многих стран, которые переходили на другие валюты в международных расчетах из-за санкций США. Он добавил, что рубль обеспечен золотом, что усиливает значение российской валюты. В то время как роль доллара будет постепенно снижаться.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара не может опуститься до 50 рублей, поскольку для этого нужно, чтобы отечественная экономика значительно повысила свою эффективность.