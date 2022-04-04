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Акция «Месяц чистоты и благоустройства» стартовала в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Акция «Месяц чистоты и благоустройства» стартовала в Подмосковье
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

1 апреля в Московской области начался «Месяц чистоты и благоустройства». Приводить улицы и дороги региона в порядок будут как жители, так и сотрудники коммунальных служб. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Главная цель апрельской уборки — очистка территории региона от грязи, которая накопилась за зимний период.

— Глобальный план на апрель — очистить Подмосковье от зимней грязи и серости, подготовиться к летнему сезону, чтобы жители региона могли радоваться теплу и ярким краскам на обновленной территории, — отметила Аипова в комментарии РИАМО.

Убирать улицы Московской области будут более 14 тысяч дворников и 1,5 тысячи единиц техники. В области запланировано проведение субботника, в котором могут принять участие все желающие. Мероприятие пройдет 16 апреля.

Аипова отметила, что предстоит проделать немалый объем работ. В регионе проверили спецтехнику, все службы находятся в стадии повышенной готовности.

За выходные в регионе выпало более восьми сантиметров снега. Последствия снегопада ликвидируют также более 2,6 тысячи дорожных рабочих и полторы тысячи единиц техники, передает портал «Подмосковье сегодня».

3 апреля в Москве для ликвидации последствий снегопада задействовано 10 тысяч единиц техники. Прирост снега в отдельных районах столицы составил 23 сантиметра.

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