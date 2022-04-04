Москвичей познакомят с национальными русскими традициями на фестивале «Постимся постом праведным»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловское шоссе, 73Ж Карта всех событий

10 апреля на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» торжественно откроют Первый Всероссийский фестиваль постной кухни «Постимся постом праведным». Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента СМИ и рекламы.

Организаторами мероприятия выступают культурно-развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово», Московская ассоциация кулинаров и Гильдия шеф-поваров России. Мероприятие пройдет в 13:00 по адресу Измайловское шоссе, 73ж.

Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с национальными русскими традициями. Также жителям города продемонстрируют традиционные приемы изготовления, рецепты и подачу блюд русской народной кухни, говорится в релизе.

Помимо этого, с 9 апреля по 5 июня в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет XXI Весенний фестиваль цветов. К началу фестиваля «Аптекарский огород» украсят ковры первоцветов, характерные для средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы: хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы.

Протоиерей Максим Первозванский в беседе с «ВМ» рассказал о правилах питания во время поста. По его словам, пост — это не просто ограничение в пище или развлечениях.