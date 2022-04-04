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Народный календарь. Как стать богатым 5 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как стать богатым 5 апреля
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

5 апреля православные согласно церковному календарю вспоминают мученика Никона. Народное название — Никонов день.

Чтобы привлечь в свою жизнь богатство, можно провести на Никона специальный обряд. Для него потребуются банкнота, мята и мед. Из последних двух ингредиентов приготовить горячий напиток, налить его в стакан и поставить сверху на банкноту. Затем проговорить: «Напиток с деньгами я получу, богатую жизнь к себе призову». После этого банкноту нужно положить в кошелек к другим деньгам и не доставать оттуда как минимум семь дней.

Раньше считали: если посетить в этот день баню и застелить в ней полки мятой, можно очистить свое тело от всего плохого, что накопилось за год. Если в этот день угостить своих родных и близких мятным отваром, то весь год пройдет без болезней.

Приметы погоды:

Синие облака по небу плывут — к теплым дождям.

Солнце в кругах — к богатому урожаю.

Ясное и звездное небо ночью — к утренним заморозкам.

Кошка кашляет или чихает — к дождю.

Белка из гнезда вышла — к теплу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как стать богатым 5 апреля

Именины отмечают: Лидия, Алексей, Анастасия, Василий, Георгий, Илья, Макар, Мария, Пелагея, Сергей.

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