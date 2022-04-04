Минобороны сообщило об уничтожении 14 военных объектов Украины за ночь

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Авиация Российской Федерации в течение ночи сумела поразить 14 военных объектов Украины. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

— В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 14 военных объектов Украины, — заявил он.

Видео: РИА Новости

По его словам, российские войска поразили два пункта управления, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» в районах Красногорка и Верхнеторецкое, одну артиллерийскую батарею, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада горючего, а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских войск.

Также силы Луганской Народной Республики сумели продвинуться на 2 километра и блокировать Новотошковское, сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 3 апреля, генерал заявил, что национальная армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов близ города Одесса. Специально для этого армия России использовала ракеты морского и воздушного базирования.

Также Минобороны обнародовало видеоролик, где показана работа экипажей вертолетов российской авиации Ка-52 в ходе военной спецоперации на Украине. В частности, в ролике показано, как вертолеты уничтожают замаскированные позиции броневой техники ВСУ.