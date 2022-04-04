В России выявили 15 291 новый случай коронавирусной инфекции за сутки

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 15 291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 287 граждан, еще 1571 пациент оказался госпитализированным в медицинские учреждения.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 87,4 процента, снизившись на 25,6 процента по сравнению с предыдущей неделей.

Фото: стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 32 850 человек, говорится в сообщении.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что в РФ придет очередная волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, через месяц в России начнется новая волна из-за «стелс-омикрона».

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «ВМ» заявил о важности существования назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Эксперт отметил две причины: первая — удобное применение по сравнению с традиционной внутримышечной вакциной, вторая — выработка антител, блокирующих инфекцию непосредственно в носу человека.