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Редкое оптическое явление гало заметили в небе над столицей

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
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Редкое оптическое явление гало заметили в небе над столицей
Фото: Наталья Розанова / Вечерняя Москва

Редкое оптическое явление гало наблюдалось в Москве 4 апреля. Жителям столицы удалось запечатлеть его на фото.

Известно, что гало — это группа атмосферных оптических погодных явлений. Для них характерно образование вторичного свечения вокруг источника света.

Редкое оптическое явление гало заметили в небе над столицей Фото: Елена Дергаус / Вечерняя Москва

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснял, что подобные явления можно наблюдать в любое время дня при достаточном количестве света. По его словам, процесс происходит при морозах и высокой влажности воздуха, когда вымерзает водяной пар и любой источник света становится провокатором таких красивых оптических явлений погоды — гало, «ложное Солнце», «ложная Луна».

Аналогичное погодное явление наблюдалось в столице минувшей зимой несколько раз: 13 января, а также 22 декабря.

Синоптики сообщили, что в понедельник, 4 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается минус один–четыре градуса.

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