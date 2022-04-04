Редкое оптическое явление гало заметили в небе над столицей

Фото: Наталья Розанова / Вечерняя Москва

Редкое оптическое явление гало наблюдалось в Москве 4 апреля. Жителям столицы удалось запечатлеть его на фото.

Известно, что гало — это группа атмосферных оптических погодных явлений. Для них характерно образование вторичного свечения вокруг источника света.

Фото: Елена Дергаус / Вечерняя Москва

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснял, что подобные явления можно наблюдать в любое время дня при достаточном количестве света. По его словам, процесс происходит при морозах и высокой влажности воздуха, когда вымерзает водяной пар и любой источник света становится провокатором таких красивых оптических явлений погоды — гало, «ложное Солнце», «ложная Луна».

Аналогичное погодное явление наблюдалось в столице минувшей зимой несколько раз: 13 января, а также 22 декабря.

Синоптики сообщили, что в понедельник, 4 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается минус один–четыре градуса.