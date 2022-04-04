Эксперт рассказала о пользе приложения «Проверки Подмосковья»

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Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» помогло жителям региона оперативно сообщать о проблемных точках, а властям региона – быстро реагировать на запросы граждан. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Она отметила, что в Подмосковье работает всего 235 инспекторов Главного управления содержания территории. Они физически не могут обойти все дворы региона и провести необходимые проверки. В этом случае на помощь приходят управдомы, которые сообщают о проблемах через приложение «Проверки Подмосковья».

— Это отличный инструмент контроля для управдомов и, можно даже сказать, это наш некий политический актив, который является голосом жителей. Находятся люди, которые хотят помочь нам и показать, где существуют проблемы, и мы с удовольствием откликаемся, — отметила Аипова в комментарии РИАМО.

Она подчеркнула, что сначала целью создания приложения было подтолкнуть ответственных лиц к оперативному выполнению требований жителей. При помощи приложения ситуация в регионе существенно улучшилась. Приложение практически позволяет связаться с администрацией в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» уже отслеживается содержание и дезинфекция подъездов в многоквартирных домах, состояние детских игровых площадок.