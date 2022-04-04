Более десяти несовершеннолетних получили ранения в ДТП на неделе с 28 марта по 3 апреля в столице

Фото: Госавтоинспекция Москвы

На минувшей неделе в результате ДТП получили ранения 11 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 4 апреля.

Всего на неделе с 28 марта по 3 апреля в столице зарегистрировано 141 ДТП, в которых было 149 пострадавших и четверо погибших.

Среди этих аварий 69 случаев произошли по причине столкновения транспортных средства, и 42 раза происходили наезды на пешеходов.

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— Снова самым аварийным днем стал вторник – 31 ДТП. Наименьшее число дорожных аварий произошло в воскресенье – 6 ДТП, — отметили в пресс-службе ГИБДД.

Кроме того, отмечается, что в воскресный день на столичных дорогах ни один пешеход не пострадал.

Ранее 4 апреля сообщалось, что легковой и грузовой автомобили столкнулись на улице Теплый стан.