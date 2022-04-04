В Москве создана сеть специализированных эндокринологических учреждений

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Завершилась работа XVIII Московского городского съезда «Эндокринология столицы — 2022». В рамках мероприятия выступил главный эндокринолог Москвы Михаил Анциферов, который рассказал об организации работы эндокринологической службы столицы.

— Ведущее место в структуре эндокринной патологии занимает сахарный диабет. Почти 400 тысяч взрослых в Москве больны сахарным диабетом, при этом около 95 процентов случаев приходится на сахарный диабет 2-го типа, — рассказал он.

По его словам, в столице действует эффективная система помощи для таких пациентов. Он отметил, что эндокринологическая помощь с каждым годом совершенствуется, для обследования и лечения внедряются современные методы.

Михаил Анциферов отметил, что 100 процентов пациентов сахарным диабетом, которым необходима инсулинотерапия, используют шприц-ручки.

— Инъекции инсулина с помощью шприц-ручек признаны менее болезненными, а так же более удобными и точными по дозированию лекарства. В терапии также используются инновационные неинсулиновые препараты, которые обладают кардио- и нефропротективными свойствами, то есть снижают риск поражения сердечно-сосудистой системы и почек, — добавил он.

Врач уточнил, в Москве создана целая сеть специализированных эндокринологических учреждений. В нее входят Эндокринологический диспансер, 17 отделений эндокринологии в городских стационарах, Центры спасения конечностей на базе ГКБ имени Иноземцева, ГКБ №13 и ГКБ имени Вересаева, Центр хирургии стопы в ГКБ имени Юдина, городской Центр эндокринной хирургии на базе ГКБ имени Иноземцева и другие.

Кроме того, по его словам, в Москве работают специализированные родильные дома для беременных, страдающих сахарным диабетом на базе ГКБ имени Баумана и ГКБ имени Боткина.

Съезд эндокринологов проходил с 1 по 3 апреля. В его программу вошли доклады ведущих экспертов, семинары, симпозиумы, дискуссии по наиболее актуальным вопросам лечения, диагностики и профилактики сахарного диабета и его осложнений. От столичного департамента здравоохранения на съезде выступили врачи Эндокринологического диспансера, ГКБ имени Ерамишанцева, ГКБ № 52 и Городской больницы г. Московский». Событие проводилось при поддержке Медицинской секции МООИ «Московская диабетическая ассоциация», Московской ассоциации эндокринологов и ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России.