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В Подмосковье упростили процедуру оформления пропуска для проезда по МКАД

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье упростили процедуру оформления пропуска для проезда по МКАД
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Подмосковье упростили процедуру оформления пропуска для проезда грузовых автомобилей по МКАД. Соответствующий сервис теперь доступен на областном сайте госуслуг, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Новый сервис предпроверки грузовиков позволит избежать ошибок и сэкономить время при оформлении онлайн-пропуска на проезд для машин более трех с половиной тонн.

С 1 января все грузовики более трех с половиной тонн должны пройти регистрацию в Единой региональной навигационно-информационной системе. Если в системе отсутствуют сведения об автомобилях, которые подаются при оформлении пропуска, заявка будет отклонена. С запуском нового сервиса процесс оформления пропуска должен стать точнее и оперативнее.

На областном сайте госуслуг можно оформить пропуск на проезд в дневное или ночное время сроком до одного года или до пяти дней. Результат поступает в личный кабинет в течение четырнадцати рабочих дней или пяти рабочих часов — в зависимости от вида пропуска, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее 4 апреля сообщалось, что легковой и грузовой автомобили столкнулись на улице Теплый Стан.

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