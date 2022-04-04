Норвегия возобновила выдачу россиянам нетуристических виз

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Норвегия объявила о возобновлении выдачи нетуристических виз россиянам с сегодняшнего дня. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает сайт посольства.

— Посольство Норвегии в Москве сообщает, что с понедельника, 4 апреля 2022 года, в ограниченном режиме возобновляется прием граждан в визовых центрах VFS в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Можно будет подать заявление на оформление всех видов разрешений на проживание, — говорится в сообщении.

Граждане РФ, желающие приехать в Норвегию, могут рассчитывать на получение визы в случае поездки к своим родным и друзьям. Помимо этого, они могут прибыть в страну для делового визита, обучения, официального визита, а также для участия в культурном или спортивном мероприятии. При этом норвежские власти планируют перейти к оформлению туристических виз в мае, сообщает РИА Новости.

Франция объявила о возобновлении выдачи виз всех категорий, включая туристические, с 1 апреля. Сертификат о вакцинации больше не требуется при подаче заявки на визу. Однако поехать во Францию с туристическими целями смогут не все желающие россияне в связи с эпидемическими рисками в плане коронавирусной инфекции, согласно французскому перечню.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил приостановить выдачу виз гражданам России в рамках нового пакета санкций. Очередные ограничительные меры, считает он, должны быть созданы быстро.