Движение транспорта на улице Теплый Стан восстановили после ДТП

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

Движение транспорта по проезжей части на улице Теплый Стан восстановили после ДТП. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение полностью восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Напомним, авария произошла утром 4 апреля. Легковой и грузовой автомобили столкнулись у дома # 11 на улице Теплый Стан. Левые полосы в обоих направлениях были перекрыты.