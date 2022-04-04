Движение транспорта на улице Теплый Стан восстановили после ДТП
Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий
Движение транспорта по проезжей части на улице Теплый Стан восстановили после ДТП. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
— Движение полностью восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Напомним, авария произошла утром 4 апреля. Легковой и грузовой автомобили столкнулись у дома # 11 на улице Теплый Стан. Левые полосы в обоих направлениях были перекрыты.