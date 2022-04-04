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Движение транспорта на улице Теплый Стан восстановили после ДТП

Елена Самойлова

Происшествия
Движение транспорта на улице Теплый Стан восстановили после ДТП
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Тёплый Стан Карта всех событий

Движение транспорта по проезжей части на улице Теплый Стан восстановили после ДТП. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение полностью восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Напомним, авария произошла утром 4 апреля. Легковой и грузовой автомобили столкнулись у дома # 11 на улице Теплый Стан. Левые полосы в обоих направлениях были перекрыты.

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