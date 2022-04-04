Арт-проект «Контуры культуры» начал принимать заявки от художников

Фото: Ольга Чернякова для газеты «Вечерняя Москва»

4 апреля стартовал прием заявок от художников, желающих принять участие в росписи стен 26 столичных учреждений культуры. Мероприятие организовано всероссийским арт-проектом «Контуры культуры».

Художники смогут украсить своими работами пространства 12 культурных центров и 14 библиотек столицы, среди которых Московский продюсерский центр, Дом культуры «Восход», культурный центр «Строгино». Оставить заявку можно на сайте kk-project.ru до 1 мая.

Организаторы уточнили, что работы будут отбираться по двум направлениям: стрит-арт (росписи в интерьерах общественных зданий) и паблик-арт (отдельно стоящие арт-объекты).

Директор Московского продюсерского центра Андрей Петров назвал миссией проекта повышение значимость уличного искусства, которое, по его словам, не должно ассоциироваться с галерейной экспозицией или нелегальными городскими интеграциями.

— Молодые художники со всей России смогут реализовать свой эскиз на площадках культурных центров и библиотек, которые стремятся привлечь молодую аудиторию в свои стены, а еще принять участие в процессе модернизации городской среды и быть замеченными в среде стрит-арта и паблик-арта, — цитирует Андрея Петрова официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что имена финалистов станут известны 11 мая. Эксперты выберут 26 эскизов к интерьерным росписям и девять эскизов к будущим арт-объектам. Они должны соответствие тематике, а также отвечать задачам проекта, профессиональности исполнения и оригинальности концепции.