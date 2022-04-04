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Песков призвал Кадырова не соревноваться в патриотизме, когда нужно единение

Араз Салехов

Общество
Песков призвал Кадырова не соревноваться в патриотизме, когда нужно единение
Фото: Администрация президента РФ

Понятие «патриотизм» напрямую связано с любовью к Родине и не имеет двойного прочтения. Каких-либо соревнований в проявлении этого чувства «вряд ли нужно». Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Патриотизм — это любовь к своей Родине и готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в это понимание укладывается, — все это и является патриотизмом, — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь главы государства считает, что в такое время не стоит соревноваться в патриотизме, поскольку на данном этапе необходимо держаться как единое целое, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 3 апреля, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова Пескова, назвавшего Урганта большим патриотом. По его словам, трудно считать патриотом того, кто сбежал из страны, критикует действия властей и создает шумиху вокруг своей персоны.

До этого Дмитрий Песков заступился за российских звезд, уехавших в отпуск во время военной спецоперации на территории Украины.

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