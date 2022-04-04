Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств». Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 4 апреля.

— Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза, — говорится в документе.

Также российский лидер дал поручение Министерству иностранных дел РФ, которое касается ввода персональных ограничений на въезд в страну для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия, сообщает ТАСС.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ, который подразумевает продажу энергоресурсов недружественным странам только за рубли. По его словам, теперь недружественным России западным странам нужно будет открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Также глава государства заявил о важности наращивания интеграции между РФ и Белоруссией. Президент считает, что это будет лучшим ответом на недружественные действия западных стран.