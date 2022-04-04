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Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 4 апреля

Лейла Алиева

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Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 4 апреля
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Столичных автомобилистов ожидают заторы на некоторых участках города в пиковое время. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Загруженность дорог — три балла, в пиковое время ожидаем шесть–семь, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также на некоторых участках Садового кольца, Третьего транспортного кольца (ТТК) и Московской кольцевой автодороги (МКАД) наблюдается затруднение в движении транспорта. Так, движение затруднено на внешней стороне Сухаревской площади, внутренней стороне Автозаводского моста, а также на внутренней и внешней сторонах 15-го километра МКАД.

27 марта сообщалось, что сотрудники ЦОДД в феврале 2022 года установили новые и модернизировали уже работающие светофоры по девяти адресам в Москве. Новые светофоры появились по четырем адресам именно в тех местах, где они были нужны, но прежде отсутствовали. На пяти других адресах ЦОДД улучшил уже существующие светофоры: добавил светофорные колонки и перевесил оборудование на консоли над дорогой.

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