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Эксперт объяснил, кому грозит уголовное наказание за исполнение санкций

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, кому грозит уголовное наказание за исполнение санкций
Фото: Вечерняя Москва

Верховный суд поддержал идею об ответственности за исполнение санкций. Теперь она будет предусмотрена и за отказ работать с попавшими под санкции российскими банками, среди которых — ВТБ, Сбербанк, «Открытие», Совкомбанк, а также Новикомбанк.

Андрей Крупский, председатель Комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства МГО «Опоры России» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, кого это может коснуться и что может грозить простым гражданам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— У нас с вами есть целый пласт компаний, которые имеют иностранные корни, и они отвернулись от обсуждаемых контрагентов. И первое, куда можно направить применение статей УК, так это в их сторону. Мы видим отказ от обеспечения сельхозтехники, обслуживания программного обеспечения санкционных компаний. Обсуждаемый закон включает в себя те отечественные компании, которые поддерживают европейскую позицию. Но это не носит массовый характер, — сказал эксперт.

Он подчеркнул важность причин расторжения договоров. Если на это были основания, то все в рамках закона, но если нет, то ситуация попадает под обсуждаемую повестку. Крупский заключил, что необходимо ждать пояснений и конкретных оснований.

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