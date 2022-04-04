Депутат выделил три группы наиболее востребованных специалистов в России

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев выделил три группы наиболее востребованных на сегодняшний день специалистов. Он отметил, что в России необходимо создавать привлекательные условия для возвращения соотечественников из-за рубежа.

— Прежде всего, нас интересуют люди, обладающие компетенциями, которые у нас в дефиците или в которых в ближайшее время возникнет потребность. Здесь нужно выделить три больших блока. Первый – то, что касается науки и образования. Много наших ученых уезжало за рубеж, они возглавляли там различные лаборатории, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Также, по словам депутата, в России нужны инженерно-технические работники, конструкторы и технологи.

Кроме того, депутат отметил, что для нашей страны будут интересны представители небольшого бизнеса, которые умеют работать в условиях жесткой конкуренции.

Ранее доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова назвала самые востребованные профессии в России.