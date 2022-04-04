Пожар произошел в здании на Большой Дмитровке
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий
Пожар произошел в здании на Большой Дмитровке. Об этом в понедельник, 4 апреля, Вечерней Москве сообщили в пресс-службе МЧС по городу.
Уточняется, что возгорание началось в доме номер 7/5 примерно в 15:45. Спустя несколько минут экстренным службам удалось его ликвидировать.
— Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Также добавили, что эвакуация людей не проводилась, пострадавших тоже нет.
Ранее 4 апреля еще один пожар произошел в административном здании РЖД на Пантелеевской улице