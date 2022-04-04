Врач Эдигер рассказал, чем опасна мышиная лихорадка

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Весной увеличивается количество случаев мышиной лихорадки. Чем опасна эта инфекция, как передается и почему именно сейчас надо быть особенно осторожными, рассказал врач Александр Эдигер.

Он пояснил, что мышиная лихорадка — очаговая болезнь, она встречается довольно часто в средней полосе России. Второе ее название — геморрагическая лихорадка лихорадка с почечным синдромом.

Носителями заболевания являются грызуны, которые живут в сельской местности, на дачах, садах и полях. Среди симптомов заболевания — повышение температуры, а также появление точечных кровоизлияний на ногах и животе.

Затем начинается нарушение функций почек. Заболевание протекает в тяжелой форме и требует госпитализации с последующей интенсивной терапией.

— Помощь надо оказать максимально быстро. Нельзя терпеть неделю. Если появилась температура, вас лихорадит — надо рассматривать кожные покровы на предмет кровоизлияний. Появляется сыпь в виде полос. Людей спасают, но надо не затягивать с лечением, — сообщил Эдигер в комментарии ОСН.

Число летальных случаев от этого заболевания достигает 3,5 процента.