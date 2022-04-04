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Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсантов под Киевом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсантов под Киевом
Фото: Минобороны РФ

Спецназ Росгвардии уничтожил на территории Киевской области диверсионную группу, а также цех, где производились боеприпасы. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал о том, что националисты могут прятаться в пустующем доме, росгвардейцы получили от местных жителей. Российские бойцы организовали засаду в соседнем здании, в подвале которого разместили управляемое взрывное устройство.

Действия сапера Росгвардии, ефрейтора Мальцева привели к ликвидации диверсантов, добавили в ведомстве. Помимо этого, росгвардейцы обнаружили на территории Киевской области цех по производству боеприпасов. Он вместе с оборудованием также был уничтожен саперами, отмечается на сайте Росгвардии.

4 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация Российской Федерации в течение ночи сумела поразить 14 военных объектов Украины.

3 апреля генерал заявил, что национальная армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов близ города Одесса. Специально для этого армия России использовала ракеты морского и воздушного базирования.

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