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Прокуратура взяла под контроль установление причин возгорания в кафе на Большой Дмитровке

Елена Самойлова

Происшествия
Прокуратура взяла под контроль установление причин возгорания в кафе на Большой Дмитровке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

Прокуратура взяла под контроль установление причин возгорания в кафе на Большой Дмитровке. Об этом в понедельник, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания в кафе на улице Большая Дмитровка, — сказала представитель надзорного ведомства.

В настоящее время пожар, как уточняется, уже ликвидирован.

Возгорание началось 4 апреля в доме номер 7/5 примерно в 15:45. Спустя несколько минут экстренным службам удалось его ликвидировать. По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В МЧС также добавили, что эвакуация людей не проводилась, а пострадавших в результате инцидента нет.

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