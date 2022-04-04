Путин поздравил Вучича с победой на выборах президента Сербии

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 апреля, поздравил Александра Вучича с победой на выборах президента Сербии.

— Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнёрства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов России и Сербии, — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что итоги проведенного голосования в очередной раз подчеркивают поддержку сербских граждан проводимому Вучичем курсу, направленному на ведение независимой политики, а также на решение важных социальных и экономических вопросов, говорится на сайте Кремля.

4 апреля действующий президент Сербии объявил о победе на выборах президента в первом туре.

26 марта Вучич объяснил отсутствие сербских санкций в отношении России. По его словам, сербская сторона не хочет рисковать своим положением и считает такое решение самым справедливым из всех возможных.

Сербский лидер также отметил, что знает президента России лучше, чем большинство других лидеров государств, и понимает, чем он руководствуется. Так, в настоящее время Путин продолжает «удивлять Запад и бороться», объяснил политик.