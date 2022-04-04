В Литве допустили возможность закрытия границ с Россией и Белоруссией

Фото: depositphotos

Литва рассматривает вопрос о закрытии границ с Россией и Белоруссией в связи с событиями на Украине. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

— Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим... Пока рано говорить об этом вопросе, — передает его слова ТАСС.

До этого Литва, «реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине», отозвала своего посла из РФ и предписала российскому послу покинуть территорию республики.

Литовский посол покинет Москву в ближайшее время. Кроме того, Вильнюс также закрывает консульство РФ в Клайпеде. Примечательно, что вслед за Литвой дипотношения с Россией решила понизить и Латвия.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на принятые Литвой и Латвией решения о понижении уровня дипломатических отношений между государствами.

2 апреля Вильнюс заявил о полном отказе от импорта природного газа из РФ. Уточняется, что на тот момент импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Представители литовского минэнерго сообщили, что теперь требование России касательно расчета за поставки энергоресурсов в рублях не является актуальным для Вильнюса.