Движение трамваев восстановили на Симферопольском бульваре

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Симферопольский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановили после ДТП. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Трамваи № 3 и 16 задерживались в районе остановки «Фруктовая улица» из-за автомобиля, застрявшего на путях.

27 марта сообщалось, что сотрудники ЦОДД в феврале 2022 года установили новые и модернизировали уже работающие светофоры по девяти адресам в Москве. Новые светофоры появились по четырем адресам именно в тех местах, где они были нужны, но прежде отсутствовали. На пяти других адресах ЦОДД улучшил уже существующие светофоры: добавил светофорные колонки и перевесил оборудование на консоли над дорогой.