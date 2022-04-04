Кадыров: Идет подготовка второй группы добровольцев на Украину

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Вторая группа добровольцев для участия в спецоперации на Украине уже формируется в Чечне. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

— Первая группа добровольцев уже отправилась на защиту рубежей и интересов нашего государства. Собираем вторую группу, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

2 апреля Кадыров заявил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе, где находятся украинские боевики. Он добавил, что операцией руководит командир полка Замид Чалаев. По словам политика, полк решительно настроен очистить территорию предприятия.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.