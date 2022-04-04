Врач предупредила об опасностях экспресс-диеты Бузовой

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После госпитализации в конце 2021 года телеведущая Ольга Бузова набрала лишний вес из-за приема гормональных препаратов. Всего за месяц она решила избавиться от лишних килограммов.

Эндокринолог Лада Вагапова считает, что такое резкое похудение будет иметь последствия для здоровья знаменитости.

— Она рискует не только нарушить все процессы внутри организма, но и остаться бесплодной. Надо помнить, что любая, даже самая щадящая диета, может привести к нежелательным последствиям — это большая вероятность навредить своему здоровью, — рассказала специалист.

По ее словам, безопаснее будет сбрасывать по одному килограмму в месяц. В противном случае звезду ждут непредвиденные осложнения.

Так, при большом дефиците калорий повышается восприимчивость организма к инфекциям и заболеваниям. Помимо этого, стремительное похудение может повлиять на состояние репродуктивной системы. Таким образом, у Бузовой может возникнуть бесплодие, особенно если она будет изнурять себя тренировками.

— При дефиците калорий замедляются обменные процессы и в первую очередь замедляется жиросжигание, потому что резкое снижение поступающих калорий заставляет искать организм другие источники энергии. Ими становятся ваши же мышцы, потому что мышечная ткань сгорает гораздо активнее, чем жировая, — передает слова Вагаповой Пятый канал.