Конфликты и потери: какие опасные перемены принесет слияние Марса и Сатурна 5 апреля

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5 апреля в 4:51 в знаке Водолей произойдет соединении Марса и Сатурна, которое заложит фундамент развития событий, связанных с личной и профессиональной жизнью, на ближайшие два года. С астрологической точки зрения, наступит сложное время планетного противостояния, которое будет ощущаться вплоть до 21 апреля. Время принесет немало конфликтов, страданий, потерь и ограничений. Об этом «Вечерней Москве» рассказала таролог и парапсихолог Галина Янко.

— Предыдущее подобное слияние планет человечество переживало в конце марта 2020 года. Если обратиться к истории, то именно тогда весь мир охватил коронавирус и были введены строгие ограничения. Марс — сила, огонь, агрессия, воинственность. Сатурн — терпение, холод, отстранение. Задача в этот период — привести в баланс у себя эти качества, — отметила специалист.

По словам Янко, появятся ситуации, которые будут подталкивать к принятию резких и быстрых решений. Но в то же время будет что-то «тормозить». Молниеносная реакция на что-либо может стать судьбоносной. Будьте максимально собраны и внимательны. Следите за тем, чтобы эмоции не брали верх над разумом.

Негативные проявления соединения Марса и Сатурна

Опасное слияние двух планет, если вы не готовы к решительным действиям, испытываете подавленность и страх, то у вас может возникнуть внутренний ступор, который в последующем перерастет в нервный срыв или агрессию.

Соединение двух планет может втянуть в опасную ссору людей, которые неспособны сдерживать свои эмоции, конфликт может повлиять на отношения в семье или поставить под угрозу карьеру.

Период с 5 по 8 апреля может принести серьезные мировые кризисы, конфликты и столкновения в отдельных странах.

В компаниях и государственных структурах вероятны изменения, смена руководящих лиц. Возможно внесение поправок к законам, пересмотр дальнейшей стратегии правления.

Позитивные проявления соединения Марса и Сатурна

Соединение воинственно настроенных планет принесет немало трудных задач и поставит преграды на пути к целям. Те, кто окажет сопротивление, проявит волевой характер и мудрость, получат заслуженную награду.

Сатурн — планета высшей справедливости. В личных и профессиональных вопросах вероятны перемены в лучшую сторону для тех, кто действует по совести и живет по закону.