Незаконные пристройки демонтировали на юго-западе Москвы

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Джанкойская улица, владение 1, строения 4, Карта всех событий

На юго-западе столицы в районе Южное Бутово демонтировали незаконные пристройки с магазинами и кафе. Об этом сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров в понедельник, 4 апреля.

— Арендатор возвел шесть дополнительных строений на участке и самовольно увеличил площадь здания. Объекты он использовал в бытовых и коммерческих целях, — сказал глава ведомства.

Как уточняется, по адресу Джанкойская улица, владение 1, строения 4, 5, у торгового объекта были замечены незаконные пристройки площадью 278 квадратных метров. По словам Боброва, инспекторами было установлено, что нелегальные объекты не стояли на государственном кадастровом и техническом учетах, а право собственности на них не было зарегистрировано. Помимо этого, площадь эксплуатировалась без права возведения каких-либо строений, передает официальный сайт мэра Москвы.

24 марта Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы добилась демонтажа незаконной пристройки к трансформаторной подстанции в Лосиноостровском районе. Специалисты выявили изменение технико-экономических показателей одноэтажного строения. Согласно исходной документации, площадь объекта должна была составлять 55 квадратных метров.