Женщина лишилась в центре Москвы инвалидной коляски за 20 тысяч рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Таганская улица Карта всех событий

В центре столицы из подъезда пропала инвалидная коляска, пока ее хозяйка была в больнице. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Так, 3 апреля в отдел полиции поступило заявление от 59-летней женщины, проживающей на Таганской улице.

— Гражданка сообщила, что 28 марта оставила инвалидную коляску привязанной к перилам первого этажа по месту жительства. Когда 3 апреля заявительница вернулась домой, коляски на месте не обнаружила. Ущерб составил 20 тысяч рублей,— передает агентство городских новостей «Москва».

Пострадавшая, как уточняется, находилась в больнице, в то время как из подъезда пропала ее коляска. По данному факту проводится проверка, заключили в МВД.

23 марта заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что неизвестный украл мобильный телефон у женщины в ее же квартире в Рязанском районе Москвы. По словам потерпевшей, мужчина, который находился у нее дома, забрал принадлежащий ей телефон и впоследствии не вернул его.