Блинкен заявил о завершении сменившей эпоху холодной войны эры

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Эпоха международных отношений, пришедшая на смену холодной войне, завершилась. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 4 апреля.

По его словам, мир вновь оказался в «вихре истории». Причину этого госсекретарь видит в нынешней политики Китая.

— Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась, — заявил Блинкен.

Как отметил 61-й руководитель Госдепартамента США Джеймс Бейкер, на открытии бюста которого выступал Блинкен, на Украине «сильно дуют ветры войны». Он особенно подчеркнул, что Америка сейчас прилагает все усилия, чтобы разрешить ситуацию мирным путем, передает ТАСС.

В этот же день официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Америка угрожает последствиями странам, которые либо помогают России обойти санкции, либо оказывают ей поддержку в проведении спецоперации на Украине.

До этого, 27 марта, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил мнение, что антироссийские санкции, вызванные ситуацией на Украине, не обойдут стороной жителей Германии.