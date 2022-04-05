Детский сад на 200 мест появится в 2024 году в подмосковных Химках

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Московская область, Химки, Зелёная улица Карта всех событий

Детский сад на 200 мест планируют построить и ввести в эксплуатацию в Химках в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области в понедельник, 4 апреля.

В ведомстве уточнили, что соответствующий пакет документов уже сформирован и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству. Объект построят в рамках подмосковной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета».

Кроме групповых помещений в здании будут оборудованы зал для музыкальных занятий, физкультурный зал и медицинский блок. Кроме того, на прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, говорится в сообщении.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что новый детский сад на 330 человек откроется в Кубинке раньше срока.

В Троицком и Новомосковском округах столицы планируют до конца года построить 16 школ и 19 детских садов. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.