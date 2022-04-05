Гендиректор кадрового агентства рассказал об основных ошибках при поиске работы

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При поиске новой работы нужно активно откликаться на имеющиеся вакансии, а также составить правильное резюме, которое заинтересует потенциального работодателя. Об этом рассказал генеральный директор кадрового агентства Вадим Морозов.

Он отметил, что перед тем, как начать искать работу, нужно провести апгрейд своего резюме, обновить имеющиеся данные. Нужно убедиться, соответствует ли оно требованиям, которые предъявляет работодатель.

Если человек ищет работу по нескольким смежным специальностям, стоит создать несколько резюме. Важно в каждом указывать информацию только по одной профессии, а не перечислять все. Это распространенная ошибка, которую совершают соискатели при поиске работы. Другая серьезная ошибка заключается в том, что человек размещает резюме, а затем ждет, что ему позвонят.

— Нужно активно откликаться на вакансии, которые есть. Не надо ждать, пока позвонят HR и рекрутеры. Нужно звонить в компании самим и узнавать, дошло ли резюме и отклик. Выяснять, интересна ли им ваша кандидатура, когда можно приехать на собеседование. Необходимо активно продавать себя — объяснил Морозов в комментарии РИАМО.

Он также порекомендовал использовать для поиска работы как можно больше всевозможных площадок и ресурсов.

В список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в апреле вошли специалист по работе с клиентами, монтажник кондиционеров и няня. Это следует из рейтинга, составленного сервисом «Работа.ру»