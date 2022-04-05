Терапевт рассказала, как петербуржцам пережить аномально низкое давление в городе

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как метеозависимым жителям Санкт-Петербурга пережить дни с аномально низким атмосферным давлением.

Она отметила, что метеозависимых людей ждет непростая неделя. При низком атмосферном давлении люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями сосудов, диабетики, пациенты с атеросклерозом могут ощущать ухудшение самочувствия, слабость, головную боль, головокружение, передает издание «Невские новости».

Таким людям нужно внимательно относиться к своему здоровью, следить за изменением самочувствия. Нужно меньше нервничать, пить больше воды. Также стоит посетить лечащего врача, чтобы вместе с ним пересмотреть свою ежедневную поддерживающую терапию: где-то уменьшить прием медикаментов, где-то увеличить.

Аномально низкое атмосферное давление ожидается в Санкт-Петербурге до 10 апреля. 5 апреля оно особенно понизится, и будет на 30 миллиметров ртутного столба ниже нормы: 730 миллиметра ртутного столба при норме 760. Такие изменения вызваны циклоном, который надвигается на территорию России с северо-запада, передает Nation News.

На этой неделе в столице установится обнадеживающе положительная температура, а появившиеся в городе сугробы растают уже к выходным. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.