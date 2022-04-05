Рафик Загрутдинов: Жилой дом по программе реновации построят в районе Перово

Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы

Россия, Москва, Перовская улица, 6А Карта всех событий

В московском районе Перово идет строительство нового дома по программе реновации. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Перово по адресу улица Перовская, владение 6А началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году, — рассказал он.

Глава столичного департамента добавил, что в новостройке расположатся 352 квартир (однокомнатных – 164, двухкомнатных – 164, трехкомнатных – 24). Фасады будут оформлены в серых и песочных тонах, на которых установят корзины для кондиционеров, говорится в релизе.

В понедельник, 4 апреля, стало известно о введении в эксплуатацию жилого дома в районе Коптево. Новостройка была построена в рамках программы по реновации.

Также Рафик Загрутдинов напомнил, что в столичном районе Перово специалисты ведут строительство и проектировку десяти домов по программе реновации. Новостройки возводятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, улицах Металлургов и Плющева и Новогиреевской улице.