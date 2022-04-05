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Эксперт объяснил, что будет с ценой на рыбу в России

Анна Михалюк

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, что будет с ценой на рыбу в России
Фото: Pixabay

Поставки импортной рыбы в Россию в этом году сократятся на треть. В частности, речь идет о лососе и тунце. Часть продукции, креветки и атлантическую сельдь заменят отечественными, но по словам представителей отрасли, разница в качестве может быть очевидной.

Александр Савельев, руководитель Информационного агентства по рыболовству в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как переориентировать интерес наших рыбаков на отечественный рынок и почему стоимость на рыбу сейчас растет день за днем.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Сколько рыбы в России

— Если импорт сократится на треть, то к этому можно добавить «к сожалению». Я лет 20, и не только я, но и другие эксперты, говорим о том, что по импорту в Россию привезут исключительно дрянь в виде пангасиуса, тилапии, атлантического лосося и форели. Эта рыба, которую выращивают в садках: сотни тысяч особей находятся в маленьком пространстве. Это другая рыба с точки зрения качества. Сожмите на прилавке филе этой форели или лосося — это будет жидкая масса. По признанию норвежских ученых, это самая токсичная еда в мире, — сказал эксперт.

Он добавил, что российские рыбаки добывают более 5 миллионов тонн рыбы в год, и, к сожалению, половина из нее уходит на экспорт. Сейчас ситуация изменилась, но ожидать падения цен на продукт не стоит.

— Рыба будет дорогой, потому что на экспорте ее можно было дороже продать, поэтому рыбаки вынуждены тянуться к той цене, которую они получали за рубежом, — объяснил Александр Савельев.

Заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, профессор Светлана Калинченко назвала заболевания, которые могут быть спровоцированы употреблением атлантического лосося.

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