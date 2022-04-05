Нумеролог рассказала, каким будет апрель 2022 года

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Нумеролог Эндже Гарифуллина рассказала, как сложится апрель 2022 года.

По словам эксперта, в апреле стоит начинать новые проекты, которые помогут в карьерном продвижении.

— Можно затевать любые проекты, думать о чем-то новом, чего в вашей жизни еще не было. Можно работать по всем фронтам. Главное не стоит терять головы, все события должны быть осмыслены, причем критически, — отметила она.

Залогом успеха станут такие личные качества, как решительность и способность стать лидером.

По словам Гарифуллиной, все, что человек заложит в апреле, будет с ним до конца года.

В этом месяце можно строить отношения, делать приобретения, ставить грандиозные цели. Также, в апреле стоит поработать над самооценкой и верой в собственные силы, передает издание argumenti.ru.

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