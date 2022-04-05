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Аналитик объяснил спад спроса на дорогие смартфоны

Ирина Игнатенко

Общество
Аналитик объяснил спад спроса на дорогие смартфоны
Фото: depositphotos

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков прокомментировал сообщения о том, что в России упали продажи дорогих смартфонов.

Он заявил, что спад продаж на дорогие смартфоны является очевидным событием на сегодняшний день. Спрос снизился из-за резкого подорожания валюты и падении российской валюты на мировом рынке.

Аналитик отметил, что стоимость техники и смартфонов выросла.

— Уход с российского рынка многих компаний и резкого подорожания валюты и падение рубля, плюс организация новых логистических цепочек дала о себе знать. Люди стали больше экономить и тратить деньги на более нужные вещи для своей жизни. Очевидно, что в этом году тренд будет продолжаться, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Эксперт отметил, что сейчас люди при покупке телефона ориентируются на технические характеристики, а не на бренд. По его словам, сохраняется спрос на смартфоны с большим экраном, большой памятью для хранения информации и быстродействием развертывания приложений.

За последние недели на российском рынке смартфонов произошли существенные изменения. Прежде всего они связаны с новыми экономическими условиями, при которых российские потребители все чаще обращают внимание на более бюджетные китайские бренды. О новых реалиях рынка и экспансии китайских устройств в России — в материале «Вечерней Москвы».

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