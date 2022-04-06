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Более 10 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Василий Плиткин

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Более 10 рейсов отменили в аэропортах Москвы
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили 13 рейсов из-за нелетной погоды. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 02:05 по московскому времени, во Внукове и Шереметьеве отменено по два рейса, в Домодедове девять рейсов отменены. О задержках вылетов или прибытий не сообщается.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Вечером 5 апреля в столичном регионе зафиксировано резкое ухудшение погодных условий. В Москве и области выпали осадки в виде мокрого дождя. В пресс-службе правительства и мэра города предупредили жителей региона, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают вероятность образования пробок и аварий.

Тремя днями ранее, 2 апреля, российский Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. На столичный регион обрушились ветер, снег и гололедица.

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