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Глава МИД Австрии рассказал, почему не высылает из страны российских дипломатов

Василий Плиткин

В мире
Глава МИД Австрии рассказал, почему не высылает из страны российских дипломатов
Фото: Twitter / MFA_Austria

Австрийские власти начнут высылать российских диппредставителей, если местные спецслужбы получат доказательства несоответствия их действий Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

— Я определенно оставляю за собой право на этот шаг. Я стал первым главой МИД Австрии, который два года назад объявил российского дипломата персоной нон грата, — напомнил он.

Глава дипведомства Австрии пообещал совершить такое же действие, если в этом возникнет необходимость. В интервью одному из местных телеканалов Шалленберг подчеркнул, что его ведомство находится в тесном контакте со спецслужбами страны.

По словам главы МИД Австрии, в столице расположены офисы многих международных организаций, при которых продолжают работу российские миссии. Он не хочет мешать их работе высылкой дипломатов просто потому, что так делают все остальные.

При этом Шалленберг выразил обеспокоенность тем, что в настоящее время каждая европейская страна самостоятельно высылает российских дипломатов, а не делает это по выработанной единой стратегии Евросоюза, пишет ТАСС.

Также главу дипведомства беспокоят ответные шаги, которые могут последовать из Москвы. По его словам, закрытие австрийского посольства в России никому не окажет услугу.

Накануне Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов из страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что ответные меры будут ощутимыми для Берлина.

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