Названы пять женских имен, обладательницам которых сложно строить отношения

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Имя человека способно повлиять на его судьбу. Ясновидящая и шаманка Кажетта назвала пять женским имен, обладательницы которых испытывают трудности при построении отношений.

Алла

Имя властных, суровых и даже деспотичных женщин, склонных подавлять мужчин и устанавливать свои правила на любой территории, где бы не находились. Не каждый мужчина сможет найти к ним подход и усмирить их гордый характер. Аллам следует научиться мягкости и умению прощать и забывать обиды.

Анастасия

Имя несет в себе энергетику ветрености и непостоянства, что мешает его обладательницам определиться и обрести уверенность в себе и своем партнере. Нередко подобная нерешительность и избегание обязательств становится причиной застоя в личной жизни, но с возрастом, как правило, ситуация налаживается.

Елизавета

Носительница этого имени имеет склонность быть замкнутой даже с самыми близкими людьми и часто не находит в себе смелости сказать о том, что у нее на душе и в мыслях, предпочитая занять безопасную позицию. При этом она умеет поддерживать семейный очаг, но для сохранения отношений требуется умение наладить доверительный и откровенный контакт с партнером.

Инна

Обладательницы этого имени — очень гордые и своенравные. Именно этим они раздражают окружающих. Они очень требовательны как к себе, так и к людям. Не позволяют пренебрежительного или неуважительного отношения к себе и порой требуют от людей слишком много, что сильно затрудняет их достижение счастья в личной жизни.

Яна

Имя нередко определяет эгоистичный характер своих обладательниц. Эти девушки нуждаются в повышенном внимании и признании, часто бывают склочны и капризны. Янам необходимо искать источник уверенности внутри себя, а не в словах окружающих, чтобы не требовать от близких людей постоянной похвалы и избытка внимания.