Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы пять женских имен, обладательницам которых сложно строить отношения

Дарья Муромская

Общество
Названы пять женских имен, обладательницам которых сложно строить отношения
Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Имя человека способно повлиять на его судьбу. Ясновидящая и шаманка Кажетта назвала пять женским имен, обладательницы которых испытывают трудности при построении отношений.

Алла

Имя властных, суровых и даже деспотичных женщин, склонных подавлять мужчин и устанавливать свои правила на любой территории, где бы не находились. Не каждый мужчина сможет найти к ним подход и усмирить их гордый характер. Аллам следует научиться мягкости и умению прощать и забывать обиды.

Анастасия

Имя несет в себе энергетику ветрености и непостоянства, что мешает его обладательницам определиться и обрести уверенность в себе и своем партнере. Нередко подобная нерешительность и избегание обязательств становится причиной застоя в личной жизни, но с возрастом, как правило, ситуация налаживается.

Елизавета

Носительница этого имени имеет склонность быть замкнутой даже с самыми близкими людьми и часто не находит в себе смелости сказать о том, что у нее на душе и в мыслях, предпочитая занять безопасную позицию. При этом она умеет поддерживать семейный очаг, но для сохранения отношений требуется умение наладить доверительный и откровенный контакт с партнером.

Инна

Обладательницы этого имени — очень гордые и своенравные. Именно этим они раздражают окружающих. Они очень требовательны как к себе, так и к людям. Не позволяют пренебрежительного или неуважительного отношения к себе и порой требуют от людей слишком много, что сильно затрудняет их достижение счастья в личной жизни.

Яна

Имя нередко определяет эгоистичный характер своих обладательниц. Эти девушки нуждаются в повышенном внимании и признании, часто бывают склочны и капризны. Янам необходимо искать источник уверенности внутри себя, а не в словах окружающих, чтобы не требовать от близких людей постоянной похвалы и избытка внимания.

Читайте также:
Предсказания Гороскопы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте