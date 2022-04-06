Базу гребного слалома в парке «Берег реки Сходня» обновят

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Россия, Москва, парк Берег реки Сходня Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства в рамках комплексного благоустройства Волоколамского шоссе приведут в порядок территорию базы гребного слалома в парке «Берег реки Сходни» и создадут дополнительную инфраструктуру. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

На территории базы установят более 170 фонарей с энергосберегающими светильниками, а также обустроят удобные дорожки. На детских площадках специалисты обустроят травмобезопасное покрытие и заменят оборудование.

— Работы на территории базы гребного слалома планируется начать во втором квартале этого года. На график тренировок спортсменов это никак не повлияет, — уточнили в пресс-службе.

На площадке для мини-футбола сделают новое покрытие из искусственного газона и заменят защитную сетку, которая станет на два метра выше. Для интенсивных тренировок спортсменов в воде обустроят препятствие — имитацию волн, которое позволит отрабатывать технику гребли на байдарке в неспокойной воде.

6 апреля заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников сообщил о том, что в московском лесопарке «Кусково» приведут в порядок семь прудов XVIII века.